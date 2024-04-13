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Denizli'de baba ile tartışan kişi intihar etti

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde babasını bıçakla yaralayan kişi intihar etti.

Yeni Mahallesi'ndeki evlerinde E.G. ile babası M.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada E.G, bıçakla babasını omzundan yaralayıp evden uzaklaştı.

Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan M.G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, E.G, Şirinköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı bulundu.

E.G'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Merkezefendi Denizli Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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