Denizli'de ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Pamukkale ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Serdar Sezgin idaresindeki ATV, Çakıroluk mevkisinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel