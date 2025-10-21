Haberler

Denizli'de Arkadaş Kavgası: Pompalı Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir arkadaş kavgası sonucunda pompalı tüfekle vurulan Samet Kılınç, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan tartışma sonucu arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Akalan Mahallesi'nde 19 Ekim'de sokakta karşılaşan A.Ç. ile arkadaşı Samet Kılınç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.Ç. pompalı tüfekle Kılınç'a ateş etti.

İhbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Samet Kılınç, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kılınç, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
