Denizli'de apartmandaki yangında 2 kişi dumandan etkilendi
+13 sitede yayında
Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Lozan Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, apartmanda yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi.
Dumandan etkilenenler, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA