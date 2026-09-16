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Denizli'de apartmandaki yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Denizli'de apartmandaki yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Lozan Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, apartmanda yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenler, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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