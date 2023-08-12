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Denizli'de alevlere teslim olan iş yeri kullanılmaz hale geldi

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Denizli'de bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere teslim olan iş yeri kullanılmaz hale geldi. Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde faaliyet gösteren bir bakkalda henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan iş yeri kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli'de alevlere teslim olan iş yeri kullanılmaz hale geldi

DENİZLİ - Denizli'de bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere teslim olan iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde faaliyet gösteren bir bakkalda henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan iş yeri kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Güncel

Merkezefendi Denizli Akif Güncel Haberler

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