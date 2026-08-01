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Denizli'de adli soruşturmaların etkinliğine yönelik toplantı yapıldı

Denizli'de adli soruşturmaların etkinliğine yönelik toplantı yapıldı
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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmaların etkin ve hızlı yürütülmesine yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmaların etkin ve hızlı yürütülmesine yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Adliye binasında gerçekleştirilen toplantıya Başsavcı vekilleri Mustafa Zümre ve Mustafa Değerli, müracaat savcıları Melih Erdoğan ve Tufan Korkmaz ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ilgili birim amirleri katıldı.

Toplantıda, adli soruşturmaların etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesine yönelik uygulamalar ele alındı.

Cumhuriyet savcıları ile kolluk birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve kurumlar arası iletişimin etkin sürdürülmesinin görüşüldüğü toplantıda, uygulamada karşılaşılan konular değerlendirildi.

Toplantının, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin verimli yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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