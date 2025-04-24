Denizli'de 3,9 Büyüklüğünde Deprem
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bu sabah saat 03.30'da meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin derinliği 13,34 kilometre olarak belirlendi.
Denizli'de saat 03.30'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pamukkale olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 13,34 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel