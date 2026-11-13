Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Çivril'de kümeste yasak kaya kartalı besleyene 205 bin 29 lira ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde evinin bahçesindeki kümeste yasak olan kaya kartalı beslediği belirlenen kişiye 205 bin 29 lira idari para cezası kesildi. Koruma altına alınan kaya kartalı veteriner hekim kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakıldı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde evindeki kümeste yasak olan kaya kartalı beslediği belirlenen kişiye 205 bin 29 lira idari para cezası kesildi. Kaya kartalı ise ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

Çivril Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerinin yaban hayatının korunmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, ilçede bir kişinin evinin bahçesindeki kümeste yasak olan kaya kartalı beslediği tespit edildi. Ekipler, söz konusu kişinin evine giderek kaya kartalını koruma altına aldı. Yasak olan kaya kartalını besleyen kişiye ise 205 bin 29 lira para cezası kesildi. Koruma altına alınan kaya kartalı veteriner hekim kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nvidia CEO'sunun istifası sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor!12

Dünyayı sarsan istifa sonrası herkes bu görüntüyü paylaşıyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir elinde silah, bir elinde bayrak! Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi

Bir elinde silah, bir elinde bayrak! Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi
Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı

Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi

Ev hapsindeyken talimat verdi, 19 işçiye mezar olan fabrika karıştı
Nazilli'de mantardan zehirlendiği öne sürülen iki çocuk annesi, karaciğer nakline rağmen kurtarılamadı

Mantar yedikten sonra hastanelik olmuştu! Nakil bile kurtaramadı
İstanbul Valiliği’nden uyarı: Yarın saat 05:00'a kadar kuvvetli fırtına bekleniyor

İstanbul Valiliği alarmda! Seferler iptal edildi, korular kapatıldı
Ünlü oyuncu Ester Expósito, İspanya'da konut krizi ve düşük maaşlara karşı sokağa çıktı

İspanya'da halk sokağa döküldü! Aralarında dünya yıldızı da var
Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! Çalışanlara ilk mesajı dikkat çekti