Denizli Çal'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 15 hektarlık bozuk orman alanı etkilendi, 250 hektarlık verimli alan ise korundu.
Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Belevi Mahallesi Ballık Boğazı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 2 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 106 personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında 15 hektarlık bozuk orman alanı etkilendi, yapılan önleme çalışması sayesinde 250 hektarlık verimli ormanlık alanın zarar görmesinin engellendiği öğrenildi.???????
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel