Denizli Çal'da dereye devrilen otomobilin 33 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli Çal'da dereye devrilen otomobilin 33 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Çal ilçesinde Akkent Mahallesi yakınlarında 33 yaşındaki sürücü idaresindeki otomobil dereye devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ömer Kocausta (33) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Akkent Mahallesi yakınlarında dereye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkartılan Kocausta'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA