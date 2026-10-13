Haberler

Denizli Çal'da dereye devrilen otomobilin 33 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Çal ilçesinde Akkent Mahallesi yakınlarında 33 yaşındaki sürücü idaresindeki otomobil dereye devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ömer Kocausta (33) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Akkent Mahallesi yakınlarında dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkartılan Kocausta'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA
AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası

AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölümünden 5 gün önceki son paylaşımı: White ailesinin hikâyesi bitmedi

Breaking Bad’in yıldızı ölümünden 5 gün önce paylaşmıştı: Hikâye bitmedi
Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt: Böyle bir şey denir mi?

Demet'ten Petekkaya'ya tepki: Böyle bir şey denir mi?
İstanbullular dikkat! Tam 15 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak

Listede 15 ilçe var! Elektrik kesintisi saatlerce sürecek
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı

Yetim gelinin mütevazı dileği sonrası öyle bir düğün yapıldı ki...
Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı

Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Etimesgut Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne yine operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Didem Balçın yoğun temposunu anlattı: Her şeye yetişemiyorum

Ünlü oyuncu yoğun temposunu anlattı: Evimde yemek yok