Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 07.42'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 5,24 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Denizli'nin Buldan ilçesi, önceki gün 5.1 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı