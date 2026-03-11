Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Buldan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 07.42'de ve 5,24 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bölgedeki sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı ancak herhangi bir olumsuz duruma neden olmadı.
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 07.42'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 5,24 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Denizli'nin Buldan ilçesi, önceki gün 5.1 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı