Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan baro başkanı istifa etti

DENİZLİ'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılan Denizli Barosu Başkanı Avukat Ufuk Kök, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Baro Başkanı Kök'ün evinde 0,3 gram esrar, diğer şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da 50 gram esrar, 57 sentetik hap, 200 gram kenevir tohumu, 2 esrar öğütme aparatı, 2 kök kenevir bitkisi, çeşitli iklimlendirme malzemeleri, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeğiyle Denizli Barosu'nda da arama gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

'GERÇEKLER ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAK'

Denizli Barosu Başkanı Avukat Ufuk Kök, serbest bırakılmasının ardından sanal medyada yaptığı paylaşımda Baro Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kök, paylaşımında, "Hukuk devleti ilkesine olan inancım tamdır. Hakkımdaki iddialara ilişkin, yargılama süreci sonunda gerçeğin ortaya çıkacağına ve aklanacağıma dair hiçbir tereddüdüm bulunmamaktadır. Baro başkanlığı makamı kişisel çıkarların ötesinde, savunmanın bağımsızlığını ve meslek onurunu temsil etmektedir. Bu makamın yaşanan süreç nedeniyle daha fazla yıpratılmasına, Denizli Barosu'nun çalışmalarının gölgelenmesine ve meslektaşlarımın bu tartışmaların içinde bırakılmasına gönlüm razı olmamıştır. Bu nedenle, büyük bir gururla yürüttüğüm Denizli Barosu Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve adalet yerini bulacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı