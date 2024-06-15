Denizli Babadağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'nin Babadağ ilçesinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, söz konusu yangınla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, "Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun Denizli." ifadesini kullandı.