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Denizli Acıpayam'da kayıp 55 yaşındaki kadın ormanlık alanda ölü bulundu

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kayıp olarak aranan 55 yaşındaki kadının cansız bedeni, Sandalcık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürütülen arama çalışmalarında bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kayıp olarak aranan 55 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Dün, Sandalcık Mahallesi'nde yaşayan Güldane Acar'dan (55) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine arama kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ormanlık alanda yapılan çalışmalar sonucu Acar, yerde hareketsiz şekilde bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Acar'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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