Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı Devam Ediyor

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı'nın tüm çevre denizlerde devam ettiğini ve çeşitli askeri eğitimlerin başarıyla icra edildiğini açıkladı.

"Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı, tüm çevre denizlerimizde devam ediyor. Tatbikat kapsamında 8 Ekim 2025 tarihinde, fiili silah atışları, denizaltı savunma harbi, helikopter ile dikey ikmal, amfibi çıkarma, deniz kirliliği, orman yangınları ile mücadele eğitimleri başarıyla icra edildi. Ayrıca, Bayraktar TB3 İHA ile gece şartlarında TCG Anadolu'ya iniş kalkış eğitimleri gerçekleştirildi."

