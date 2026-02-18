Denize nazır 'camlı cami' ilk teravihle açılıyor

TRABZON'un Arsin ilçesinde sahilde inşa edilip, yapısının yüzde 80'i camla kaplı, minaresi küp kaide şeklinde uzanan Kefeliler Camii, sıra dışı mimarisi ile dikkat çekiyor. Alışılmış taş yapılar yerine geniş cam yüzeylerle tasarlanan deniz manzaralı cami, ramazan ayının ilk teravih namazı ile ibadete açılacak.

Arsin Kefeliler Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri tarafından sahilde bakımsız durumda olan mescidin yerine cami inşa edildi. Sahilde 500 metrekare alan üzerine inşa edilen cami, mimari yapısıyla dikkatleri çekiyor. Yüzde 80'i cam panellerle kaplanarak modern yapının ortaya çıkarıldığı, minaresi küp kaide şeklinde uzanan camide, gün ışığının iç mekana doğrudan ulaşması sağlanıyor. İstanbul Havalimanı'nda yer alan ve Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından 'Dünyanın ilk Leed Altın V4 Sertifikalı camisi' olarak tescillenen Ali Kuşçu Camii Şerifi'nden esinlenerek inşa edilen camide aynı anda 200'e yakın kişi ibadet edebiliyor. İçerisinde 50 kişilik mahfil bölümü, kadınlar için ayrılmış 30 kişilik özel bir alan, şadırvanlar ve lavabolar yer alırken, bebek bakım odası da oluşturulan cami, ramazan ayının ilk teravih namazı ile birlikte ibadete açılacak.

'ARSİN SAHİLİ'NE ÇOK YAKIŞTI'

Dernek Başkanı Fehmi Kefelioğlu, dernek üyeleri ile ortaklaşa karar alarak cami yapımını üstelendiklerini ifade ederek, "Akrabalarımdan mimar Metin Kefelioğlu'na il müftülüğünden bir teklif geldi. Arsin Sahili'nde bir cami yapılması istenmiş. Bu istek de bize ulaştı, biz de kabul ettik. Arsin Sahiline yakıştı ve güzel de oldu. İstanbul Havalimanı'nda bulunan bir caminin örneğini buraya yaptık. Orada büyük ve gerçekten muhteşem bir cami var. Minyatürünü buraya yaptık. Fikir de mimarımız Metin Kefelioğlu'ndan çıktı. Fikir ondan, yapması bizden oldu. Yaklaşık 500 metrekare üzerine bu camiyi inşa ettik. 50 kişilik mahfil ve bayanlar için 30 kişilik alan var. Şadırvanlar, lavobalar ve bebek bakım odası var mevcut. Arsin sahiline gelen insanlar ihtiyaçlarını karşılayacak, ibadetlerini yerine getirecekler. Camimizin yüzde 80'i camla kaplı. Son rötuşlar ve temizliği yapılacak. Bugün de inşallah teravih namazıyla başlayacağız" dedi.

'SAHİL KESİMİNDE BÖYLE BİR CAMİ YOK'

Cami mimarisinin ilgi çektiğini belirten Kefelioğlu, "Herkese nasip olmaz. İsteyerek severek yaptık. 50 yıldır kendim için çalıştım, bundan sonra da böyle hayır işlerine gönül verdim. Diğer vatandaşlarımız da böyle okul, mescit, kreş yaptırmalarını temenni ederiz. Camimize de Arsin Sahil Kefeliler Camii adını verdik. Burada bir mescit vardı. Biraz da bakımsız kalmıştı. Yapımında da çelik konstrüksiyon kullandı. Değişik bir mimarisi olmuş oldu. Taştan yapılan camilerin yanı sıra burada cam kullanıldı. Gören de çok beğendi zaten; derdimiz de burada güzel bir caminin olmasıydı. Minaremizi de renklendireceğiz. Yoldan geçen ihtiyacını karşılasın istedik. Sahil kesiminde böyle bir cami yok" diye konuştu.

'TASARIMI MÜKEMMEL DURUYOR'

İlçe halkından Abdulkadir Gişe, caminin görünüşünü ve konumunu beğendiğini ifade ederek, "Bence sahile çok yakıştı. Öğrenciler olarak sahile geldiğimizdei namaz kılmak için yolun karşısında geçmek zorunda kalıyorduk. Aynı zamanda hem ihtiyaçlarımızı giderebilecek hem de konaklanabilecek bir yer. Güzel de görünüyor. Burada olması iyi oldu. Arsin Ulu Cami, çok dolu oluyordu. Burası açılınca bir hafifleme olacak. Tasarımı da mükemmel duruyor. Allah yapan da yaptırandan da razı olsun" dedi.

'ŞIK VE BAŞARILI BİR MİMARİ OLMUŞ'

Yüksel Aydın da "Vallahi çok şık ve başarılı bir mimari olmuş. Sahile de çok yakışmış. Namaz kılacak yer arıyordum. Camiyi görünce hoşuma gitti. Halk için de güzel olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/ARSİN(Trabzon),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı