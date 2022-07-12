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Denize kıyısı olmayan kentte kayık keyfi

İhlas Haber Ajansı - Nurhan İçmez - Güncel
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Denize kıyısı olmayan kentte kayık keyfiTOKAT Tokat'a bayram tatilli için gelen vatandaşlar Yeşilırmak'ta kayığa binerek gezme imkanı buldu.

Denize kıyısı olmayan kentte kayık keyfi

TOKAT Tokat'a bayram tatilli için gelen vatandaşlar Yeşilırmak'ta kayığa binerek gezme imkanı buldu.

Kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlar Karadeniz'in çılgın projesi olarak gösterilen Kanal Tokat'ta kayık keyfi yaptı. 771 yıllık tarihi Hıdırlık köprüsü altından kayıkla geçen tatilciler manzaranın tadını çıkarttı. Osmanlı Kancabaşı kayıklarına binenler deniz özlemini giderdi. Irmak kenarında su fıskiyesi gösterilerin izleyenler ise bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Liman kafeye adeta akın eden vatandaşlar çaylarını yudumladı

Ödüllü proje Yeşilırmak'a renk kattı

Tokat Belediyesi tarafından Yeşilırmak'ın turizme kazandırılması amacıyla 'Kanal Tokat' projesi hayata geçirildi. Irmakta yaklaşık 1,5 kilometrelik alanda Rubber Dam (şişme boru) sistemi ile su tutuldu. Su seviyesi yaklaşık 2. 5 metreye yükselen ırmakta İstanbul'da yaptırılan kayıklar suya indirildi. Birçok ödül alan proje kente ayrı bir renk kattı.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Güncel

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