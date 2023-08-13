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Yasağı dinlemeyip denize girdiler, sahil güvenlik hepsini tek tek çıkardı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 'fırtına' uyarısı sonrası kapatılan plajlardan bazılarında, vatandaşların denize girdiği görüldü. Sahilde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize girenleri tek tek çıkartıp, uzaklaştırdı.

DENİZE GİRENLER, TEK TEK ÇIKARTILDI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 'fırtına' uyarısı sonrası kapatılan plajlardan bazılarında, vatandaşların denize girdiği görüldü. Sahilde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize girenleri tek tek çıkartıp, uzaklaştırdı. Belediyeden de sık sık uyarı anonsları yapıldı. Anonslarda, "Bugün bölgemizde fırtına beklendiğinden dolayı ilçemiz sınırları içindeki plajlar halkımızın can güvenliğini sağlamak maksadıyla kullanıma kapatılmış olup denize girmek tehlikeli ve yasaktır" denildi. Bu arada fırtına nedeniyle birçok geminin Şarköy açıklarında demirlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Çağlar - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Tekirdağ Fırtına Güncel Haberler

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