Denize giren 2 arkadaştan 1'i boğuldu, diğerinin durumu ağır MERSİN'in Erdemli ilçesinde denize girip, dalgalara kapılan iki arkadaştan Özgür G.'nin (43) kayalıklarda cesedi bulundu, boğulma tehlikesi geçiren ve vatandaşlarca kurtarılan Celal A. (47) ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. MERSİN'in Erdemli ilçesinde denize girip, dalgalara kapılan iki arkadaştan Özgür G.'nin (43) kayalıklarda cesedi bulundu, boğulma tehlikesi geçiren ve vatandaşlarca kurtarılan Celal A. (47) ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kocahasanlı Hal Plajı'nda meydana geldi. Plajdaki vatandaşlar, su üzerinde hareketsiz yatan bir erkeği görüp, denizden çıkardı. Bilinci kapalı olan kişi, ihbar üzerine plaja sevk edilen ambulans ile Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran kişi, doktorların müdahalesi sonucu yeniden hayata döndürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. KAYALIKLARDA CESET BULUNDU Boğulma vakasının ardından aynı bölgede bu kez kıyıdaki kayalıklarda bir erkeğin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kayalıklardan çıkartılan kişinin öldüğü tespit edildi. ARKADAŞ OLDUKLARI BELİRLENDİ Cesedin ve boğulma tehlikesi geçirip, yoğun bakım ünitesine alınan iki kişinin kimlikleri belirlemek için çalışma başlatan polis, plajın yakınındaki sahipsiz bir otomobili fark etti. Savcının talimatıyla otomobilde inceleme yapan polis, ölen kişinin Özgür G., yoğun bakımda yaşam savaşı veren kişinin ise Celal A. olduğunu saptadı. Arkadaş oldukları belirlenen ve Konya'dan geldikleri değerlendirilen iki kişinin kimlikleri ve cep telefonları da otomobilde bulundu. İki arkadaşın, dalgalara kapıldığı, Özgür G.'nin boğulduktan sonra cesedinin kayalıklara sürüklendiği, Celal A.'nın ise vatandaşlarca kurtarıldığı ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmaya devam ediyor. Güncel Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner Devlet Hastanesi Kocahasanlı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denize giren 2 arkadaştan 1'i boğuldu, diğerinin durumu ağır - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.