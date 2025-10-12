Haberler

Denizdeki Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, limana düşen yavru kedi itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin sağlık durumu iyi olduğu için doğal alanına bırakıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Erdek limanında yavru kedinin sesini duyan gemi personelleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan müdahale edemeyince Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte ortak hareket ederek fiber bir tekneyle geminin altında boğulmak üzere olan kediyi denizden kurtardı.

Karaya çıkarılan kedi yapılan kontrollerden sonra herhangi bir sorunu olmaması dolayısıyla doğal alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
