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Asi Nehri'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Asi Nehri'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucu cesedin 48 yaşındaki Ulaş Doğru'ya ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada bulunan erkek cesedinin, Ulaş Doğru'ya (48) ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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