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Baba-Kız SUP Board ile Açıkta 5 Saat Sonra Kurtarıldı

Baba-Kız SUP Board ile Açıkta 5 Saat Sonra Kurtarıldı
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde SUP board ile denize açılan baba ve kızı, dalgaların etkisiyle İmralı Adası açıklarına sürüklendi. 5 saatlik arama sonucu Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan ikili, hastanede kontrol edildikten sonra taburcu edildi.

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde kürek sörfü tahtası olarak bilinen SUP board ile denize açılan Mustafa Y. (57) ile kızı Ela Y. (11) dalgaların etkisiyle açığa sürüklendi. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları sonucu baba ile kızı, İmralı Adası açıklarında bulunup, kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Armutlu ilçesinde dün, Mustafa Y. ile kızı Ela Y., SUP board olarak bilinen kürek sörfü tahtasıyla denize açıldı. Bir süre sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen baba ile kızını göremeyen yakınları, durumu Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Bursa Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı arama ve kurtarma çalışmaları sonucu baba ile kızı, Bursa'da, Karacabey ilçesi açıklarındaki İmralı Adası yakınlarında tutundukları SUP borad tahtasında dalgalara direnirken bulundu. Sahil Güvenlik botunda görevli dalış timi, 5 saat süren arama çalışmalarının ardından Mustafa Y. ile Ela Y.'yi kurtarıp bota aldı. Cep telefonu ile görüntülenen olay sonrası hastaneye kaldırılan Mustafa ve Ela Y. kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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