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İnkumu'nda Denizde Boğulma: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

İnkumu'nda Denizde Boğulma: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde denize giren 17 yaşındaki Batın Güney, boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından baygın halde kıyıya çıkarılan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Batın Güney (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün İnkumu tatil beldesinde meydana geldi. Ankara'dan ailesiyle birlikte tatil için gelen Batın Güney, serinlemek için denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan cankurtaran ekipleri, Güney'i denizde baygın halde bularak kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Batın Güney, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Güney, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Batın Güney'in ailesi hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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