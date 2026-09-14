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Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi sahil güvenlik kurtardı

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi sahil güvenlik kurtardı
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HATAY'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün ilçenin Hızır Türbesi mevkisi açıklarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren 2 kişi, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Denizde arama yapan ekipler, bitkin halde buldukları 2 kişiyi can simidiyle kurtarıp, tekneye aldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kurtarma anları, dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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