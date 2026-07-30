Denizde açığa sürüklenen tatilciyi, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde serinlemek için denize giren ve akıntı ile birlikte açığa sürüklenen tatilci, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yayla köyü sahilinde meydana geldi. Tatil için sahile gelen ve serinlemek için denize giren kişi, bir süre yüzdükten sonra akıntının da etkisiyle açığa sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik botundaki ekipler, açığa sürüklenen tatilciye can simidi attıktan sonra bota çıkardı. Sağlık durumu iyi olan tatilci, ekipler tarafından Yayla Limanı'na getirilip, kıyıya çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı