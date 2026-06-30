Haberler

Deniz Kuvvetlerinden Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılına özel 15 liman ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümünde Deniz Kuvvetleri'ne ait 15 geminin 15 limanı ziyaret edeceğini, 5 geminin ise İstanbul Boğazı'nda tören geçişi yapacağını duyurdu. Gemiler vatandaşların ziyaretine açılacak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 15 gemiyle 15 limana ziyaret gerçekleştirileceğini, ayrıca 5 geminin İstanbul Boğazı'nda tören geçişi yapacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 15 gemi ile 15 liman ziyareti ve 5 gemi ile İstanbul Boğazı'nda tören geçişi icra edilecek. Faaliyet kapsamında, gemilerimiz vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak, Kabotaj hakkının 100'üncü yılı, denizlerimizde ve liman şehirlerimizde coşku ile kutlanacak. Tüm halkımız davetlidir."

Kaynak: AA / Utku Şimşek
Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi

Türk F-16'ları binlerce kilometre ötede vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
Los Angeles Lakers, LeBron James'e veda etti

Efsaneye veda edildi!
Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

Bir ilimizde daha alarm! 10 gün boyunca yasaklandı
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti

Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Bunu yapan bir çocuk! 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak