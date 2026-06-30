Deniz Kuvvetlerinden Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılına özel 15 liman ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 15 gemiyle 15 limana ziyaret gerçekleştirileceğini, ayrıca 5 geminin İstanbul Boğazı'nda tören geçişi yapacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 15 gemi ile 15 liman ziyareti ve 5 gemi ile İstanbul Boğazı'nda tören geçişi icra edilecek. Faaliyet kapsamında, gemilerimiz vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak, Kabotaj hakkının 100'üncü yılı, denizlerimizde ve liman şehirlerimizde coşku ile kutlanacak. Tüm halkımız davetlidir."