Haberler

Denizcilik Fakültesi Öğrencileri Mesleğe İlk Adımlarını Attı

Denizcilik Fakültesi Öğrencileri Mesleğe İlk Adımlarını Attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde düzenlenen törenle Gemi Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerinin birinci sınıf öğrencilerine bröveleri takdim edildi. Törende, denizcilik sektörünün geleceği ve eğitim kalitesinin artırılması konularında önemli mesajlar verildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde eğitim gören öğrenciler, düzenlenen törenle mesleğe ilk adımlarını attı.

Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, Gemi Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerinin birinci sınıf öğrencilerine bröveleri takdim edildi.

Törenin açılışında konuşan Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Aydın, öğrencilerin denizcilik disiplinini sahada uygulamaya başlayacakları bu dönemin önemini vurguladı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da denizcilik sektörünün teknolojiyle birlikte sürekli geliştiğini belirterek, "Sektörümüzün geleceği gençlerin elinde. Teknolojiye hakim, nitelikli insan kaynağına yatırım yapmak en büyük kazançtır." dedi.

Kıran, odanın fakülteye sağladığı laboratuvar ve uygulama alanlarıyla eğitim kalitesine katkı sunduğunu hatırlatarak, öğrencilere kendilerini geliştirme tavsiyesinde bulundu.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz ise kısa sürede önemli projelere imza attıklarını belirterek, denizcilik eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Sami Selahattin Yıldız - Güncel
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.