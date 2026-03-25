Denizcilik öğrencileri "Denizcilikte Kolektif Vizyon" çalıştayında bir araya geldi

Piri Reis Üniversitesi'nde düzenlenen 'Denizcilikte Kolektif Vizyon' temalı çalıştay, Türkiye'deki denizcilik eğitimi alan öğrencileri bir araya getirerek, sektördeki eğitim ve deneyim odaklı konuları tartıştı. Katılımcılar, yaşadıkları sorunları paylaşarak çözüm odaklı fikirler geliştirmeyi amaçladılar.

Piri Reis Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Denizcilikte Kolektif Vizyon" temalı öğrenci çalıştayında, denizcilik eğitimi alan öğrenciler bir araya geldi.

Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) tarafından organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerin denizcilik bölümlerinden çok sayıda öğrenci katıldı.

Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü öğrencilerinin de yer aldığı çalıştayda, sektörün geleceğini doğrudan etkileyecek eğitim ve öğrenci deneyimi odaklı konular masaya yatırıldı.

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda öğrenciler, ulaşım imkanları, konaklama koşulları, akademik kadro yeterliliği ve kampüs altyapısı gibi temel başlıkları detaylı şekilde değerlendirme fırsatı buldu.

Katılımcılar, kendi üniversitelerinde karşılaştıkları sorunları paylaşarak ortak bir bakış açısı geliştirmeyi ve çözüm odaklı fikir alışverişinde bulunmayı hedefledi.

Farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin deneyimlerini bir araya getiren etkinlik, denizcilik eğitiminde standardizasyonun artırılması ve öğrenci odaklı iyileştirmelerin hayata geçirilmesi noktasında bir platform sundu.

Kaynak: AA / Veysel Altun
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku! Hemen adliyeye koştu

APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku!

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı
İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız

İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı

En çok taraftara sahip kulüpler belli oldu! Fenerbahçe tarih yazdı