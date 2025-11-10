Deniz Yücel'den Aydın Ünal'a Atatürk Tepkisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'ın bugünkü yazısında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef almasına tepki göstererek, "İstedikleri kadar karalamaya, kötülemeye çalışsınlar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderlik ettiği ve emperyalizme karşı kazanılan bağımsızlık mücadelemizle mazlum milletlere ilham veren, başardıklarıyla, devrimleriyle dünyayı kendine hayran bırakan, hem askeri bir deha hem de büyük bir devlet adamıdır" dedi.

Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İktidardan muhalefete, bürokrasiden yargı mensuplarına herkese ayar vermeyi görev edinen 'Yeni Şafak' adlı yayın organının internet sitesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü karalamak ve kötülemek gayretiyle yazılan bir yazı yayımlanmış. Yıllarca Erdoğan'ın kürsüde okuması için metin hazırlayan, Atatürk'ün kurduğu Meclis'te milletvekilliği de yapan Aydın Ünal denilen zat tarafından kaleme alınan bu zehir saçan yazıyı ne yazık ki 10 Kasım günü okumak zorunda kaldık... Merhum Ahmet Taner Kışlalı'nın dediği gibi 'Atatürk'e saldırmanın dayanılmaz hafifliği' nasıl oluyormuş gördük...

İstedikleri kadar karalamaya, kötülemeye çalışsınlar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderlik ettiği ve emperyalizme karşı kazanılan bağımsızlık mücadelemizle mazlum milletlere ilham veren; başardıklarıyla, devrimleriyle dünyayı kendine hayran bırakan, hem askeri bir deha, hem de büyük bir devlet adamıdır.

Dünyanın saydığı, hayranlıkla andığı, örnek aldığı bir lideri, önderi, bu ve bunun gibiler saymasa, anmasa ne olur? Onun kurduğu Cumhuriyet ilelebet yaşayacak, devrimleri korunacak, kazanımlarından ödün verilmeyecektir! Atatürk sevgisi hiçbir zaman kalplerden, Atatürk adı tarihten, Atatürk'ün eserleri kentlerden, ilçelerden, köylerden silinmeyecek. Ama bu Atatürk düşmanlarının kaleme aldıkları safsatalar işte böyle birkaç saat içinde silinir…"