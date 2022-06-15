Deniz polisi ve itfaiye, falezlerde mahsur kalan kedi için seferber oldu ANTALYA'da 40 metre yükseklikteki falezlerden kayalığa düşen kedi, itfaiye ve deniz polisinin operasyonuyla 1 saatte kurtarıldı. ANTALYA'da 40 metre yükseklikteki falezlerden kayalığa düşen Kedi, itfaiye ve deniz polisinin operasyonuyla 1 saatte kurtarıldı. Antalya'da sabah saatlerinde 40 metre yükseklikteki falezlerin altından kedi sesi geldiğini duyan bir kişi, 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen deniz polisi, kedinin bulunduğu çıkıntıyı tespit etti. Deniz seviyesinden 20 metre yukarıdaki kedinin yanına tırmanma durumu olmayan deniz polisi, itfaiyeden yardım istedi. Atatürk Parkı'na gelen itfaiye ekipleri, falezlerden sarkıttıkları halatla kedinin bulunduğu noktaya indi. İtfaiye eri, kediyi kucaklayıp hayvan taşıma çantasına koydu. Deniz polisi ise itfaiye ekibinden kediyi teslim alarak kıyıya getirdi. Polisin hayvan taşıma çantasından çıkardığı kedi, hızla uzaklaştı. Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Güncel İtfaiye Antalya kedi Güncel Haberler

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