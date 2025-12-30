Haberler

Bakan Güler başkanlığında "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı" yapıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, askeri liderler mevcut faaliyetler hakkında bilgi aldı ve gelecekteki çalışmalar hakkında talimatlar verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler'in başkanlık ettiği toplantı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel yer aldı.

Toplantıda devam eden faaliyetler hakkında bilgi alan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Haberler.com
