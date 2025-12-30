Bakan Güler Başkanlığında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı Yapıldı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı'na başkanlık etti. Devam eden faaliyetler hakkında bilgi alan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda toplantıya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı' gerçekleştirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızda gerçekleştirilen toplantıya; Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı. Toplantıda devam eden faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi."