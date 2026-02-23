Haberler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinden Senegal'e arama kurtarma eğitimi ve desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin, Senegal'in sorumluluğundaki arama kurtarma sahasında, Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla görev yaptığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin, Senegal'in sorumluluğundaki arama kurtarma sahasında, Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla görev yaptığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Senegal hava sahası ile deniz yetki alanları üzerinde Senegal Hava Kuvvetleri ve Senegal Deniz Kuvvetleri personelinin de katılımıyla görev uçuşu icra edildiği belirtildi.

Paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Atlas Okyanusu üzerinde icra edilen ve 200 saate ulaşan eğitim ve görev uçuşlarında, 'yasa dışı balıkçılığın önlenmesi, düzensiz göçün tespiti, deniz kirliliğiyle mücadele, arama kurtarma desteği' gibi alanlarda Senegal makamlarıyla tam bir eş güdüm ve uyum içerisinde çalışılarak karşılıklı işbirliği ve güven duygusu geliştirilmeye devam ediliyor."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
