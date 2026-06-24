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Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Tantekin'i ziyaret etti

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Tantekin'i ziyaret etti
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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Belçika ziyareti kapsamında Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin ve diğer üst düzey askeri ve diplomatik yetkililerle bir araya geldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Belçika Deniz Kuvvetleri Komutanının resmi davetlisi olarak Belçika'da bulunan Oramiral Tatlıoğlu'nun, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan, Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan, NATO NMR Başkanı Tümamiral Levent Tezcan ve Brüksel Askeri Ataşesi ile temaslarda bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
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