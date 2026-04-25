Deniz kaplumbağası ölüsü sahile vurdu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus Sahili'nde deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölüsü Selinus Sahili'nde kıyıya vurdu. Yaklaşık 60 santimetre boyunda ve 30 kilo civarındaki deniz kaplumbağasını sahilde gezenler fark etti. Deniz kaplumbağası ölüsünün kaldırılması için yetkililere haber verildiği belirtildi.

