Deniz Kaplumbağalarının Daha Güvenli Yüzme Yolculuğu İçin Sahil Temizliği
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz kaplumbağalarının yuvalarından çıkıp denize ulaşmasını sağlamak amacıyla Samandağ ilçesindeki sahilde temizlik çalışması yaptı. Ekipler, atıkları toplarken bazı yavru kaplumbağaların denize ulaşma çabalarını da gözlemledi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yuvalarından çıkmaya başlayan deniz kaplumbağalarının denize sorunsuz ulaşmaları için sahilde temizlik çalışması yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Samandağ ilçesindeki 58 kilometrelik sahil bandında temizlik çalışması başlattı.
Ekipler, yavru çıkışlarının sürdüğü sahilde, odun parçaları ile plastik ve cam atıkları topladı.
Temizlik çalışması sırasında yumurtadan çıkan bazı yavruların mavi sulara ulaşmaya çalıştığı görüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel