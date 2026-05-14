Tatilcilere 'caretta caretta' uyarısı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Proje Asistanı Fatih Polat, tatilcilere caretta carettaları elle beslememeleri ve denize naylon poşet atmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Ortaca'nın İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Koruma-kullanma dengesi' projesi çerçevesinde DEKAMER tarafından izlenme çalışmaları yürütülüyor. Dünyaca ünlü İztuzu Sahili'ne gelen caretta carettalar, yumurtalarını kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara bırakıyor. Yavrular, yumurtadan yaklaşık 50 gün sonra çıkarak denize ulaşacak. Dünyaca ünlü turistlik ilçeler Bodrum, Datça, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Ortaca ve Ula'ya sahip olan Muğla, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için binlerce kişinin akınına uğraması bekleniyor.

'ELLE BESLENİNCE TEMBELLEŞİYORLAR'

Bayram tatili öncesi DEKAMER Proje Asistanı Fatih Polat, denize naylon poşet atılamaması ve deniz kaplumbağalarının beslenilmemesi için çağrıda bulundu. Polat, deniz kaplumbağalarının yabani hayvanlar olduğunu ifade ederek, "İnsan eliyle ne şekilde olursa olsun beslenmemeleri gerekiyor. Elle beslendiklerinde kötü bir alışkanlık kazanıyorlar ve tembelleşiyorlar. Göç etmesi gereken ve doğal güdülerinden uzaklaşan bu hayvanlar, insanların çok yakınına gelmeye başlıyor. Bunun sonucunda istenmeyen bazı talihsiz olaylar yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler, tekne turlarında deniz kaplumbağalarına yiyecek atmasınlar. Oraya yaklaşan kaplumbağalar, tekne çarpması sonucu yaralanıyor" dedi.

'PLASTİK ATIKLAR BÜYÜK TEHLİKE'

DEKAMER Proje Asistanı Polat, deniz kaplumbağalarının beslenmesinde en önemli unsurların başında denizanalarının geldiğini belirtip, "Kaplumbağaların çok keskin gözleri yoktur. İnsan eliyle doğrudan ya da dolaylı yolla denize ulaşan plastik atıkları denizanası sanarak yanlışlıkla yiyorlar. Bu durum sindirim sisteminde tıkanıklara yol açıyor. Merkezimize getirilen ve ölen deniz kaplumbağalarının her üç vakasından birinin sindirim sisteminde plastik atıklar çıkıyor. Plastik atıklar denizlerimizde kirliliğe neden olmasının yanı sıra canlılar için de büyük tehdit oluşturuyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı