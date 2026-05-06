Haberler

"Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Malatya'da Anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1968 kuşağının devrimci gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Malatya'da anma etkinliğiyle yad edildi. Emek Gençliği, etkinlikte 'Emperyalist savaşlara karşı bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm' pankartı açarak, gençlerin mücadelesine vurgu yaptı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- 1968 kuşağının devrimci gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 54. yılında Malatya'da Emek Gençliği tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Emek gençliği adına yapılan açıklamada, "Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in isimleri, miras bıraktıkları eşit ve özgür bir dünya mücadelesi işçi ve emekçilerin, gençliğin saflarında büyümeye devam ediyor." denildi.

Malatya Turan Emeksiz Caddesi üst kavşağında "Emperyalist savaşlara karşı bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm" pankartı arkasında bir araya gelen Emek Gençliği üyeleri, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı. Anma etkinliğine siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve demokratik kitle örgütü temsilcileri de destek verdi.

Etkinlikte sık sık "Yaşasın demokratik Türkiye", "Emperyalistler işbirlikçiler 6. Filo'yu unutmayın", "Yusuf, Hüseyin, Deniz sürüyor sürecek mücadelemiz", "Yaşasın devrimci dayanışma", "Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm" sloganları atıldı.

"Denizlerin mücadele bayrağı taşınmaya devam ediyor"

Anma etkinliğinde Emek Gençliği adına açıklamayı Diren Aksu yaptı.

Aksu açıklamasında şunları söyledi:

"Emperyalist savaşlara, kapitalist sömürüye karşı; savaşsız, sömürüsüz bir dünya, tam bağımsız demokratik bir Türkiye mücadelesinin öncülerinden, gençlik hareketinin liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının üzerinden tam 54 yıl geçti. Yarım asır önce Denizler; Türkiye'nin emperyalist bağımlılığına, Türkiye'deki emperyalist ilişkilere ve onların yerli iş birlikçilerine karşı mücadele vermişlerdi. Bugün hala Türkiye'nin dört bir yanında gençler ve emekçiler Denizlerin bu mücadele bayrağını taşımaya devam ediyor."

50 yılı aşkın bir zamandır her 6 Mayıs'ta, "mücadele sürdükçe aramızda" olduğunu söylediğimiz Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in isimleri, miras bıraktıkları eşit ve özgür bir dünya mücadelesi işçi ve emekçilerin, gençliğin saflarında büyümeye devam ediyor.

Bugün Denizleri anmak geçmişe nostaljik bir bakışla yaklaşmak değil; Denizleri anmak, emperyalist savaşlara ve kapitalist düzene karşı 'Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm' mücadelesinin bayrağını yükseltmekten geçiyor. Denizler'in şahsında 68'in mücadele mirası, Türkiye halklarına 54 yıldır ilham olan kararlılıkları mücadelemize ışık tutmaya devam ediyor. Emperyalistler ve işbirlikçileri yenilecek, işçi sınıfı ve halklar kazanacak!"

Kaynak: ANKA
ABD ordusu, İran tankerini vurdu

ABD ordusundan savaşı yeniden başlatacak saldırı
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yaza girilirken ilk yangın! Alevler hızla yayıldı, müdahale sürüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dries Mertens Galatasaray için geliyor

Hasret bitti: Evine geri dönüyor
35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı

Bu adamı kim durduracak? Aylar sonra Süper Lig'i de kasıp kavurabilir
Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
Juventus'un yıldızı Gatti'den Galatasaray'a cevap

Galatasaray'ı elinin tersiyle itti

Dries Mertens Galatasaray için geliyor

Hasret bitti: Evine geri dönüyor
Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin

Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme