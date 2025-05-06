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Deniz Gezmiş ve Arkadaşları İdamlarının 53. Yılında Anıldı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 53. yılı dolayısıyla anma etkinliğinde önemli mesajlar verdi. Özçağdaş, 'Bu fidanları kıramazsınız, kıramadınız, kıramayacaksınız' dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 53. yılında, "Bu fidanları kıramazsınız, kıramadınız, kıramayacaksınız. Bir fidandılar, milyonlarca orman oldular" dedi.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilmelerinin 53. yılında Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabirleri başında anıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, burada ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Türkiye için bir sızıdır. 6 Mayıs, ülkenin her kesiminden insanın büyük bir sevgiyle ve sahiplenme duygusuyla benimsediği anlamlı bir gündür. Türkiye'nin Deniz'idir, Yusuf'udur, Hüseyin'idir onlar. Bu fidanları kıramazsınız, kıramadınız, kıramayacaksınız. Kendi oğlum da dahil, bugün bu topraklarda çok sayıda Denizler, Yusuflar, Hüseyinler, Mahirler, Ulaşlar, Sinanlar, Taylanlar var. Bir fidandılar, milyonlarca orman oldular. Türkiye'nin tam bağımsızlığı, eşitlik, adalet ve mutlu bir ülke hayali için mücadele edenler, bu mücadelelerine kararlılıkla devam ediyor. Yarın biz de Beyazıt'ta olacağız, yeni bir destanın yazıldığı yerde. Ekrem İmamoğlu için, haksız yere tutuklanan tüm siyasetçiler ve bürokratlar için, ülkemizin geleceği için bir arada olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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