Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan anıldı

ANKARA'da Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 51'nci yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Törene bazı sivil toplum kuruluşları ve sendikaların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için saygı duruşunda bulunulup, mezarlarına karanfil bırakıldı. Tören, sendika temsilcilerinin mezar başında yaptıkları konuşmalarla sona erdi. (DHA)