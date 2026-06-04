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Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı başladı

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Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili aşamaları tamamlandı. Tatbikata katılan hava ve deniz unsurları selamlama geçişi yaparken, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir tatbikatın başarıyla tamamlandığını ve koordinasyonun üst seviyeye çıktığını belirtti.

TATBİKATA KATILAN UNSURLAR SELAMLAMA GEÇİŞİ YAPTI

Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili aşamalarının sona ermesinin ardından tatbikata katılan arama- kurtarma unsurları selamlama geçişi yaptı. Tatbikata katılan hava ve deniz unsurları, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir'i selamladı.

Selamlama geçişinden sonra basın mensuplarına tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirtip, "Ama kurtarma kabı·lı·yetlerı·mı·zı·n gelı·s¸tı·rı·lmesı· ve kurumlar arası ı·s¸ bı·rlı·gˆı· ı·le koordı·nasyonun en u"st sevı·yeye c¸ıkarılması amacıyla ı·cra ettı·gˆı·mı·z bu tatbı·katta; modern teknolojı·lerle donatılmıs¸ yu"zer ve uc¸ar unsurlarımız, yetkı·n personelı·mı·z ve fı·ı·len katılan dı·gˆer kurumlarımız koordı·nelı· bı·r s¸ekı·lde go"rev almıs¸, zamanla yarıs¸ılan arama kurtarma faalı·yetlerı·nde su"rat, etkı·nlı·k ve profesyonellı·k bı·r kez daha o"n plana c¸ıkmıs¸tır. Mevcut kabı·lı·yetlerı·mı·zı·n test edı·lmesı·nı·n yanında, gelı·s¸en teknolojı· ve degˆı·s¸en rı·sk unsurları kars¸ısında mu"dahale kapası·temı·zı·n daha da gu"c¸lendı·rı·lmesı·ne yo"nelı·k o"nemlı· kazanımlar elde edı·lmı·s¸tı·r" dedi.

'BU TATBİKAT, ARAMA KURTARMA TEŞKİLATININ EN ÜST SEVİYEDE KOORDİNASYONUN GÖSTERGESİDİR'

Koramiral Kendir, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Denı·z yoluyla gerc¸ekles¸en du"zensı·z go"c¸u"n tu"m du"nyada o"nemlı· bı·r sorun halı·ne gelmesı·, denı·zde arama kurtarma yapan tu"m u"lkelerı·n arama kurtarma tes¸kı·latlarını mevcut teknolojı·nı·n ı·mkanları dogˆrultusunda gu"ncelleyerek her tu"rlu" hava ve denı·z kos¸uluna kars¸ı hazırlıklı olmasını zorunlu kılmaktadır. Tu"rk arama kurtarma bo"lgesı·nde 7 gu"n 24 saat go"rev yapabilen arama kurtarma unsurlarımızın bas¸arı ı·le gerc¸ekles¸tı·rdı·gˆı· bu tatbı·kat, arama kurtarma tes¸kı·latının ve kurumlarının sahı·p oldugˆu u"st sevı·yedekı· koordinasyonun ve etkı·nlı·gˆı·n go"stergesı·dı·r."

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir'in konuşmasının ardından TCSG UMUT'un helikopter platformunda aile fotoğrafı çektirildi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR, (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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