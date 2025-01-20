Deniz Ali Soydan İçin Yardım Platformu Kuruldu

Mersin'de kas erimesi olarak bilinen Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası 10 yaşındaki Deniz Ali Soydan'ın tedavi masraflarının karşılanması için yardım platformu kuruldu.

DMD hastası Soydan için başlatılan yardım kampanyasının ardından bazı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve derneklerin katılımıyla platform oluşturuldu.

Deniz Ali'yi Yaşatma Platformu Başkanı Murat Karahan, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında, Deniz Ali Soydan'ın tedavisi için gereken tutarın yüzde 40'ının toplandığını söyledi.

Platformun kurulmasına destek verenlere teşekkür eden Karahan, "Kampanya sürecinde ulaşılan yardımsever vatandaşlarımızın katkısı küçümsenmeyecek ölçüdedir. Kampanyanın başarılı sonuca ulaşması için yoğun çalışma içerisinde olacağız." dedi.

Toplantıya Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, platform üyeleri ve Soydan'ın ailesi katıldı.