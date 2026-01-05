Piyanist Dengin Ceyhan 'Echoes of Anatolia' projesiyle 9 ülkede konser verdi

Piyanist ve besteci Dengin Ceyhan, Anadolu'nun köklü müzik mirasını evrensel dilde yeniden yorumladığı "Echoes of Anatolia (Anadolu'nun Yankıları)" projesiyle 9 ülkeyi kapsayan turnede dinleyiciyle buluştu.

Ceyhan, 3 kıtada, 9 ülkede gerçekleştirdiği 10 konserle, Anadolu ezgilerini dünyanın farklı sahnelerine taşıdı.

Turne kapsamında Avustralya, Japonya, Güney Kore, Hong Kong, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve Belçika'da sahneye çıkan sanatçı, geleneksel Anadolu melodilerini modern piyano yorumlarıyla buluşturarak, dinleyicilere kültürlerarası müzik deneyimi sundu.

Dengin Ceyhan, konserlerin önemine işaret ederek, "Yanımda yalnızca notaları değil, Anadolu'nun hafızasını taşıdım. Her sahnede aynı duyguyu, farklı coğrafyalarda paylaşmak benim için çok kıymetliydi." değerlendirmesini yaptı.

Sanatçı, Anadolu'nun duygusal derinliğini ve çok katmanlı kültürel yapısını evrensel müzik diliyle anlatmayı amaçlayan etkinlikle, hem klasik müzik dinleyicileri hem de farklı kültürel arka planlardan gelen izleyicilerle buluştu.