Haberler

Piyanist Dengin Ceyhan "Echoes of Anatolia" projesiyle 9 ülkede konser verdi

Piyanist Dengin Ceyhan 'Echoes of Anatolia' projesiyle 9 ülkede konser verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Piyanist ve besteci Dengin Ceyhan, 'Echoes of Anatolia' projesi ile 9 ülkede sahne alarak Anadolu müziğini evrensel bir dille yeniden yorumladı. Ceyhan, modern piyano yorumlarıyla dinleyicilere kültürlerarası bir müzik deneyimi sundu.

Piyanist ve besteci Dengin Ceyhan, Anadolu'nun köklü müzik mirasını evrensel dilde yeniden yorumladığı "Echoes of Anatolia (Anadolu'nun Yankıları)" projesiyle 9 ülkeyi kapsayan turnede dinleyiciyle buluştu.

Ceyhan, 3 kıtada, 9 ülkede gerçekleştirdiği 10 konserle, Anadolu ezgilerini dünyanın farklı sahnelerine taşıdı.

Turne kapsamında Avustralya, Japonya, Güney Kore, Hong Kong, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve Belçika'da sahneye çıkan sanatçı, geleneksel Anadolu melodilerini modern piyano yorumlarıyla buluşturarak, dinleyicilere kültürlerarası müzik deneyimi sundu.

Dengin Ceyhan, konserlerin önemine işaret ederek, "Yanımda yalnızca notaları değil, Anadolu'nun hafızasını taşıdım. Her sahnede aynı duyguyu, farklı coğrafyalarda paylaşmak benim için çok kıymetliydi." değerlendirmesini yaptı.

Sanatçı, Anadolu'nun duygusal derinliğini ve çok katmanlı kültürel yapısını evrensel müzik diliyle anlatmayı amaçlayan etkinlikle, hem klasik müzik dinleyicileri hem de farklı kültürel arka planlardan gelen izleyicilerle buluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni

İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

Bir il bunu konuşuyor! Ailesinde o isim olanlar "mirasçı" diye geliyor
Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

Alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında

Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında
En düşük emekli maaşında rakam netleşti

En düşük emekli maaşında rakam netleşti