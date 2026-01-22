Haberler

3'üncü kattan düşüp ağır yaralandı
Güncelleme:
Eskişehir'de dengesini kaybederek 3. kattan düşen 45 yaşındaki konuşma ve duyma engelli Sedat D., ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Kaleler Sokak'ta meydana geldi. Babası ile birlikte 3 katlı binanın en üst katındaki dairede oturan konuşma ve duyma engelli Sedat D., iddiaya göre dengesini kaybederek evin penceresinden aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sedat D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sedat D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

