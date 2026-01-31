Haberler

Bakan Kacır: DENEYAP Atölyeleri öğrenci seçme sınavı başvuruları başladı

Bakan Kacır: DENEYAP Atölyeleri öğrenci seçme sınavı başvuruları başladı
Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için öğrenci seçme sınavı başvurularının başladığını ve 81 ilde toplam 132 atölyede ücretsiz teknoloji eğitimi verileceğini açıkladı. Başvurular 6 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'DENEYAP Teknoloji Atölyeleri' öğrenci seçme sınavı başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Yapay Zeka, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Robotik ve Kodlama, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, İleri Robotik, Enerji Teknolojileri, Tasarım ve Üretim, Mobil Uygulama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti' alanlarında geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. 'DENEYAP Teknoloji Atölyeleri' öğrenci seçme sınavı başvuruları başladı. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda en kıymetli hazinemiz olan evlatlarımızın her daim yanındayız" dedi. Açıklamada, 81 ilde bulunan 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde verilecek 36 Ay Ücretsiz Teknoloji Eğitimi için başvuruların 6 Mart 2026'da sona ereceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verip yerine getirdi, köyün 'Kraliçesi' oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verip yerine getirdi, köyün 'Kraliçesi' oldu

Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

