Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin Emeği Sergilendi

Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin Emeği Sergilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Adalet Sarayı'nda denetimli serbestlik kapsamında eğitim alan yükümlülerin yaptığı el emeği ürünler sergilendi. Açılışta Vali Soytürk, yükümlülerin topluma kazandırılması ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanmasına vurgu yaptı.

TEKİRDAĞ'da denetimli serbestlik yükümlülerinin yaptığı el emeği ürünler sergilendi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el sanatları ve resim eğitimi verilen denetimli serbestlik yükümlülerinin ürettiği ürünler Adalet Sarayı'nda sergilendi. Serginin açılışına Vali Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ile davetliler katıldı. Vali Soytürk, "Bugün denetimli serbestlikte üretilen ürünlerle ilgili bir sergi açılıyor. Hüküm giyenlerin ıslah olması, suç işleme potansiyelini kenara bırakarak toplum ile uyum içinde yaşayabilmesi birtakım faaliyetler yürütülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği bir proje. Bu sadece denetimli serbestlikte değil bildiğim bu kadarıyla yani birçok alanda da yapılıyor. Bir taraftan yükümlülerimiz bir iş sahibi, meslek, sanat sahibi oluyor. Ama diğer taraftan ise kamu kuruluşlarımızın ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor. Bu noktada Süleymanpaşa Kaymakamlığımıza da bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Fabrikalardan kumaşları bulup getiriyor. Adliyemizdeki denetimlik serbestlik müdürlüğümüzdeki yükümlülerimiz üretiyor. ve tüm kamu kuruluşlarımıza dağıtılıyor. Hakikaten takdire şayan bir olay. Emeği geçen kim varsa herkese teşekkür ediyorum" dedi

'KURUMLARIN İHTİYAÇLARI ÜCRETSİZ KARŞILANIYOR'

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün açtığı meslek kurslarına katılan yükümlüler tarafından üretilen ürünlerin sergilendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Cezanın asıl amacını sadece suçluyu cezalandırmak değil aynı zamanda onu ıslah ederek topluma yeniden kazandırmasını sağlamaktır. Adalet Bakanlığımızca bu yönde gerek ceza infaz kurumlarımızda gerekse Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzde eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine büyük önem verilmektedir. Denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin toplum içerisinde infaz ve iyileştirme faaliyetleri yürütülürken bir taraftan da yükümlülerin iş ve meslek sahibi olabilmeleri için farklı kurs ve eğitim programları açılmaktadır. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösteren Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslar sayesinde yükümlülerimiz hem meslek öğrenmekte hem de burada üretilen ürünler çocuk ve sevgi evleri, huzur evleri, milli eğitime bağlı okul yurtları gibi ücretsiz olarak gönderilmek sureti ile kurumlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesine destek sağlamaktadır. Bu kursları tamamlayan yükümlülerimiz bir şey yerleştirilmekte daha avantajlı konuma gelmekte bunun yanında iş ve hibe projeleri ile kendi işlerini kurma fırsatından faydalanmaktadırlar."

Konuşmaların ardından sergi gezildi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız

Türkiye'den İran ve İsrail'e açık uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yüzücüler Pasifik Okyanusu'nda köpek balığı saldırısına uğradı

Türk yüzücüler köpek balığı saldırısına uğradı
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda suya düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kanyonda suya düşen üniversite öğrencisinden acı haber
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı

İBB'ye 3. dalga operasyon! Kritik isim dahil çok sayıda gözaltı
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.