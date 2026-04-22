Sinop'ta yükümlüler şehir stadında boya, badana ve tadilat çalışmaları yaptı

Sinop'ta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri, A Milli Kadın Futbol Takımı ile İsviçre arasında oynanan Avrupa Elemeleri maçı öncesinde şehir stadında boya, badana ve tadilat çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendiriliyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerinin, A Milli Kadın Futbol Takımı ile İsviçre arasında oynanan 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına ev sahipliği yapan Sinop Şehir Stadı'nda yapılan hazırlık sürecinde aktif olarak rol aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, yükümlülerin, statta gerçekleştirilen boya, badana ve tadilat çalışmalarına katılarak, stadın bu tarihi güne hazır hale getirilmesine katkı sunduğu vurgulandı.

Bu çalışmaların yalnızca fiziki bir hazırlık sürecinden ibaret olmadığı ifade edilen açıklamada, ortaya konulan çalışma örneğinin aynı zamanda bireylerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik güçlü bir sosyal sorumluluk olduğu aktarıldı.

Açıklamada, yükümlülerin toplumsal kurallara uyumlarını artıran, sorumluluk bilincini geliştiren ve üretken bireyler olarak topluma katkı sunmalarını sağlayan uygulamanın önemine dikkat çekildi.

Söz konusu süreçlerin yükümlülerin, toplumsal aidiyet duygularını güçlendirerek, kamu hizmetine katkıda bulunmalarına olanak sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası bir müsabakaya ev sahipliği yapan bir stadyumun hazırlanmasında aktif rol üstlenen yükümlülerimizin emeği, toplumsal bütünleşmenin ve ikinci bir şansın ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu tür uygulamalar, sadece kamu alanlarının iyileştirilmesine değil, aynı zamanda daha güçlü ve dayanışma içinde bir toplumun inşasına da katkı sağlamaktadır."

Kaynak: AA / Kenan Türkseven
