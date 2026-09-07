Muş'ta Yükümlüler Okulları Yeni Eğitim Yılına Hazırlıyor

Muş'ta denetimli serbestlik yükümlüleri, okullarda yürüttükleri boya, badana, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarıyla eğitim yuvalarını yeni eğitim öğretim yılına hazırlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında yükümlüler, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlıyor.

Merkeze bağlı Sungu beldesindeki Hürriyet İlkokulunda sınıf, koridor ve ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarla okul, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde daha temiz, modern ve ferah bir görünüme kavuşturuldu.

Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar ile İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, okulu ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve ilgililerden bilgi aldı.

Kaçar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimli serbestlik müdürlüklerinin Türkiye'nin her ilinde benzer sosyal projeler yürüttüğünü söyledi.

Kaçar, şunları kaydetti:

"Bu tip temizlik, boyama ve tadilat gibi faaliyetlerle mevcut kurumlardaki iyileştirmeleri artırıyoruz. Denetimli serbestliğin bunu yapmasındaki maksat, hem kurumlardaki eksiklikleri gidermek hem de yükümlülerin ıslah edilerek kamuya kazandırılması ve yeni yetenekler edinmeleri noktasında katkı sağlamaktır. Bu faaliyetlerin çok faydasını görüyoruz ve bakanlığımız da bunların titizlikle üzerinde duruyor. Bu faaliyetleri 2026 yılı itibarıyla Muş'ta 19 okulda, 422 derslikte gerçekleştirdik. İnşallah artırarak devam edeceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Altay da okulda gerçekleştirilen temizlik ve boya çalışmalarından dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA