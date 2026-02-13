Söke'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin topluma kazandırılması ve istihdam olanaklarının artırılması konuları ele alındı.
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan başkanlığında, yeni açılan İşyurtları Kurumu Tesisinde düzenlenen toplantıya kurul üyeleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.
Toplantıda denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin topluma kazandırılması, istihdam olanaklarının artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel