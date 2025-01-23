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Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Okul Temizliği Yaptı

Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Okul Temizliği Yaptı
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Bursa'da denetimli serbestlik hükümlüleri, Yıldırım Belediye Ortaokulu'nun inşaat temizliğini gerçekleştirerek okulun eğitim için hazırlanmasına katkı sağladı.

Denetimli serbestlik hükümlüleri, Yıldırım ilçesinde inşaatı biten okulu temizledi.

Hükümlüler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, inşaatı biten Yıldırım Belediye Ortaokulunun inşaat temizliği, mefruşat taşıma ve yerleştirme işlemlerini yaptı.

Denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından okul temizliğine devam edildiğini belirten yetkililer, Gürsu ilçesi Zafer Ortaokulunun da temizliğinin yapılarak ikinci dönem eğitimine hazır hale getirileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel
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